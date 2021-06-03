Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 3 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве – порядка 21–23 градуса, по области – около 18–23 градуса", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Согласно данным метеорологов, к субботе дневная температура воздуха в Москве поднимется на 1–1,5 градуса и составит 21–23 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса. В воскресенье в столичном регионе будет более облачно из-за приближения малоактивных атмосферных фронтов с юга.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.
По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.
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