Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 3 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве – порядка 21–23 градуса, по области – около 18–23 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Согласно данным метеорологов, к субботе дневная температура воздуха в Москве поднимется на 1–1,5 градуса и составит 21–23 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса. В воскресенье в столичном регионе будет более облачно из-за приближения малоактивных атмосферных фронтов с юга.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.