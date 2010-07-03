В правительстве назвали места убежища россиян в военное время

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россиянам объяснят, где искать убежище в военное время, сообщает издание "Газета.ру".

Постановление кабинета министров гласит, что в случае напряженной военной обстановки россиянам необходимо укрывать в метро, убежищах и сооружениях подземного пространства. Для защиты мирного населения будут использованы все подобные объекты гражданской обороны.

Отмечается, что метро и подземные пространства также будут открывать для граждан по время мобилизации.

В начале октября Управление МЧС России по Москве показало одно из защитных сооружений столицы. Спасатели продемонстрировали установленные в убежище системы и основные элементы гражданской обороны.