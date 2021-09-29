Вузы не обязаны информировать о поездках своих представителей за рубеж – Минобрнауки

29 сентября, 19:11
Фото: depositphotos/borjomi88
Российские вузы не обязаны предоставлять министерству науки и образования информацию о поездках своих представителей за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее в СМИ сообщили, что сотрудников научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, обяжут информировать министерство о любых поездках за рубеж, которые запланированы в рамках договоров с иностранными организациями.
"Предоставление такой информации носит исключительно уведомительный характер и не предполагает получения каких-либо заключений или одобрений от Минобрнауки или другого ведомства", – сообщили в пресс-службе.
При этом обязательное информирование необходимо в случае уже заключенных договоров с иностранными коллегами.
Ранее в Минобрнауки оценили программы развития российских вузов. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, около трети высших учебных заведений не могут предложить нововведений для программ развития.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: