Вузы не обязаны информировать о поездках своих представителей за рубеж – Минобрнауки

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Российские вузы не обязаны предоставлять министерству науки и образования информацию о поездках своих представителей за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в СМИ сообщили, что сотрудников научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, обяжут информировать министерство о любых поездках за рубеж, которые запланированы в рамках договоров с иностранными организациями.

"Предоставление такой информации носит исключительно уведомительный характер и не предполагает получения каких-либо заключений или одобрений от Минобрнауки или другого ведомства", – сообщили в пресс-службе.

При этом обязательное информирование необходимо в случае уже заключенных договоров с иностранными коллегами.

Ранее в Минобрнауки оценили программы развития российских вузов. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, около трети высших учебных заведений не могут предложить нововведений для программ развития.