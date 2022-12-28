Минобрнауки РФ уточнило критерии признания украинских дипломов

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Украинские дипломы, выданные после разрыва соглашения об образовании между Москвой и Киевом, будут признаваться в России, если абитуриент приехал в страну до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство науки и высшего образования РФ.

"Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения", – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Михаил Мишустин поручил Минобрнауки РФ подписать с Луганской Народной Республикой соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий. Отмечается, что Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в научной сфере.

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