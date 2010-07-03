Почти все выпускники профессиональных классов попали в профильные вузы

Свыше 90% выпускников профессиональных классов в прошлом году поступили в профильные вузы столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Городского методического центра департамента образования и науки Андрея Зинина.
По его словам, свыше 76% ребят, окончивших медицинские, инженерные и научно-технологические классы, выбрали вузы-партнеры школ. Таким образом, школьники пошли в университеты, которые были ориентированы на их 10–11 классы.
Зинин напомнил, что в рамках проекта в школах Москвы с 2014 года действуют кадетские классы, с 2015-го – медицинские и инженерные классы, а с 2016-го – научно-технологические классы. При поступлении них не нужно сдавать вступительные экзамены. Школа учитывает результаты ученика по профильным предметам или участие в предметных олимпиадах.
Кроме того, вузы-участники проектов добавляют к результатам ЕГЭ выпускников 10 баллов и смотрят на результаты предпрофессиональных экзаменов.
Ранее Сергей Собянин поручил создать специализированные классы по обучению информационным технологиям. Ожидается, что первые IT-классы будут открыты c 1 сентября для учащихся десятых классов в школах, которых отберут на конкурсной основе.
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