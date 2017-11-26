Географический диктант написали в России и 25 странах мира



Москвичи написали Всероссийский географический диктант, передает телеканал Москва 24. В этом году акция проходила в третий раз и стала еще более масштабной, охватив не только Россию, но и еще в 25 стран мира.

26 ноября в полдень по местному времени акция стартовала на 2,3 тысячи площадок, собрав около 200 тысяч участников. Помимо России, свои знания в области географии смогли проверить желающие в Китае, Турции, Великобритании и Австралии. Диктант провели на научно-исследовательском судне "Академик Федоров", которое сейчас находится у берегов Антарктиды, а также среди пассажиров поезда "Стриж", следующего по маршруту Москва − Берлин.

В столице главной площадкой для проведения диктанта стал МГУ имени Ломоносова. Туда пришли проверить свои знания около тысячи человек.

Участникам диктанта предстояло применить навыки работы с картами, вспомнить географические названия и термины, а также интересные факты о разных странах. Те же, кто не успел посетить одну из официальных площадок акции, могут ответить на вопросы онлайн – на сайте Всероссийского географического диктанта.