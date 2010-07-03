Почти 150 стихов прислали школьники на конкурс стишков-пирожков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почти 150 стихов прислали столичные школьники на конкурс стишков-пирожков, сообщает пресс-служба департамента образования.

Конкурс проводили в пяти учебных заведениях в рамках Всемирного дня поэзии, однако к концу сбора стихов проект стал известным в масштабах всей Москвы.

В жюри конкурса были учителя, а победителей выбирали в трех номинациях: "Стихи о любви", "Стихи о жизни" и "Стихи о школе". Лучшие стихотворения школьники прочтут в эфире Московского образовательного телеканала.

Стишок-пирожок – это остроумное четверостишие, написанное четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания и без явных рифм.