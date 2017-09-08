Рособрнадзор лишил лицензии московский Институт правовой экономики

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Рособрнадзор лишил лицензии столичный Институт правовой экономики, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также было приостановлено действие лицензии подмосковного филиала ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" в Дедовске и НОУ ВО "Московский институт физической культуры и спорта".

Ранее в конце августа Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации столичный Институт бизнеса и дизайна и Институт международных социально-гуманитарных связей.

По закону, после лишения лицензии учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность и перевести студентов в действующие вузы с аналогичными программами обучения с сохранением формы, курса и стоимость учебы.

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