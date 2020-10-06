Москва онлайн: Владимир Раевский расскажет о страхах людей позднего СССР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 октября в Новой Третьяковке журналист Владимир Раевский расскажет о мифах и страхах эпохи застоя, а помогут ему в этом:



искусствовед, куратор выставки "НЕНАВСЕГДА. 1969–1985" Кирилл Светляков;

заведующий лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС Никита Петров.

Чего в 1970-х годах боялись москвичи? Какие фотоаппараты пугали советских детей и красивых девушек? Почему от химической атаки советовали защищаться тертым мылом? Слушатели узнают о настоящих страхах людей позднего СССР, причинах их возникновения, а также о том, как городские суеверия находили отражение в искусстве.

Третьяковская галерея и телеканал Москва 24 в рамках культурно-образовательной программы к выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968–1985" запустили специальные показы фильмов Владимира Раевского из цикла "Семидесятые".

В кинозале Новой Третьяковки демонстрируются фильмы, которые ответят на вопросы: что ели и где покупали дефицитные продукты москвичи, сколько стоили джинсы, чего боялись и над чем смеялись наши предки.

После каждого просмотра Владимир и специально приглашенный гость говорят об отдельных явлениях, характерных для эпохи застоя.

Смотрите трансляцию 8 октября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.