Москва 24: как прошла приемная кампания в творческие вузы в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

6 августа в пресс-центре МИЦ "Известия" пройдет пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании творческих вузов.

Какие факультеты наиболее востребованы и каким будет формат обучения в этом году, расскажут:



ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский;

ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев;

ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Смотрите трансляцию 6 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.