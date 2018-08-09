Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пристань и два пляжа благоустроят на западе Москвы в рамках строительства жилого комплекса "Мякинино парк". Об этом сообщается на портале Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

ЖК "Мякинино парк" расположен в двух километрах от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро "Мякинино" и "Строгино".

Тимофеев отметил, что на территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор создаст место для отдыха жителей будущего жилого комплекса. На косе в окружении воды благоустроят бульвар с прогулочной зоной. Также на этой территории установят четыре остановки общественного транспорта. Помимо этого, около жилого комплекса планируют возвести различные объекты социальной инфраструктуры.

ЖК "Мякинино парк" будет состоять из корпусов переменной этажности – 15–25 этажей. Всего в рамках проекта построят 180 тысяч квадратных метров жилья. Первые корпуса начнут сдавать в IV квартале 2021 года.