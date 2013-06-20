22 и 24 июня ветераны будут ездить в общественном транспорте бесплатно

Проезд в автобусах для ветеранов ВОВ будет бесплатным 22 и 24 июня

В День памяти и скорби, 22 июня, ветераны Великой Отечественной войны из разных регионов и стран СНГ смогут ездить в столичном наземном общественном транспорте бесплатно.

Билет можно будет получить в кассах ГУП "Мосгортранс" или у водителя при предъявлении соответствующего удостоверения, сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, право бесплатного проезда в наземном городском транспорте ветераны получат 24 июня, в 68-ую годовщину Парада Победы.