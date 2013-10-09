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09 октября 2013, 18:54

Наземный транспорт

На западе Москвы организован новый автобусный маршрут

На западе Москвы организуется новый автобусный маршрут. Он заработает 10 октября этого года.

Автобус №883 будет следовать от метро "Филевский парк" до остановки "Торговый центр", сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Новый маршрут будет следовать по Минской улице, Кутузовскому проспекту, Можайскому шоссе, Рябиновой улице, 1-му Дачно-Мещерскому проезду, Мещерскому проспекту, Прудовой улице, 6-му Дачно-Мещерскому проезду и Княжеской улице.

Все остановки в поселке Мещерский работают в режиме "по требованию". Режим работы автобусного маршрута - с 6.20 до 20.30 по всем дням недели.

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