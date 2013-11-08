08 ноября 2013, 19:35Транспорт
Маршрут автобуса № 669 изменят из-за открытия метро "Жулебино"
В связи с открытием новых станций метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино", с 10 ноября изменится маршрут автобуса № 669, сообщает ГУП "Мосгортранс".
Автобус будет следовать по маршруту: 2-й мкрн Жулебина – Привольная улица – улица Авиаконструктора Миля – улица Маршала Полубоярова – 4-й Люберецкий проезд – Лермонтовский проспект – Хвалынский бульвар – Привольная улица (1-й мкрн Жулебина) – Лермонтовский проспект – Метро "Лермонтовский проспект" и далее ко 2-у мкрну Жулебина.
Таким образом, движение маршрута №669 до метро "Выхино" отменяется.
При этом не меняются маршруты автобусов № 89, 177, 279 , а маршрут № 184 будет отменен.
