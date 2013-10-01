Маршруты транспорта 7 октября изменятся из-за Олимпийского огня

В Москве 7 октября по причине проведения эстафеты Олимпийского огня меняются маршруты городского пассажирского транспорта, сообщает во вторник столичное предприятие "Мосгортранс".

Так, с 10.30 и до окончания мероприятий троллейбус №2 будет следовать от конечной остановки "Фили" до метро "Александровский Сад", троллейбус №8 - от Москворецкого рынка до метро "Добрынинская", №12 – от больницы МПС до Белорусского вокзала, №16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских Ворот, а троллейбус №33 – от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

Троллейбусы №№1, 4 и 62 в день эстафеты будут ходить с увеличенными интервалами, а №7 в этот день будет отменен.

Кроме того, автобус №6 седьмого октября будет ходить от Силикатного завода до метро "Кропоткинская" (с разворотом через улицу Знаменка), автобус №12ц – от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади, №25 - от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская", №51 и 156 – до метро "Таганская", №№13, 106, 632 будут курсировать с увеличенными интервалами, а №№К и 158 на этот день отменены.

Трамваи №№3, 35, 38, 39 в день эстафеты будут ходить с увеличенными интервалами.

Полностью со списком изменений можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Ожидается, что Олимпийский огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3" 6 октября в 14.45. После торжественной встречи кортеж направится по Киевскому шоссе до Красной площади, где будет дан старт официальным мероприятиям с участием руководителей города и государства. В течение трех дней 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на эстафету смогут все желающие.

Седьмого октября в 18.00 на Красной площади пройдет Фестиваль света, а 8 октября в рамках закрытия фестиваля на Красной площади состоится торжественное зажжение Чаши Олимпийского огня сочинской Олимпиады.

Девятого октября перед Кремлем будут демонстрироваться Чаша Олимпийского огня и коллекция факелов правящего князя Монако Альберта II - члена Международного олимпийского комитета.