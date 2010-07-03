Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные

11:37
11:37
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
По прогнозам, магнитная буря ожидается рано утром в субботу и воскресенье, она будет относиться к категориям G1 и G2. 28 сентября буря окажется средней, а 29 сентября – относительно слабой.
Ранее самая сильная магнитная буря за год была зафиксирована в мае. Ее уровень составил три из максимальных пяти. Бури высшего значения встречаются редко – раз в 10-20 лет.
Врачи советуют метеочувствительным людям держать под рукой лекарства. Если у человека повышенное давление, то стоит принимать уже ранее показанные понижающие препараты. Если же человек страдает повышенной возбудимостью, то лучше ему подойдут чаи и препараты седативного характера (успокаивающие).
Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Владимир Кузнецов ранее высказал мнение, что магнитные бури могут негативно повлиять на точность навигации.
"Навигация может очень сильно пострадать, потому что возбуждается ионосфера Земли, через которую проходят навигационные сигналы спутника к наземным объектам, из-за чего точность навигации может очень сильно упасть. Кроме этого, во время мощных бурь возникают индукционные токи во всех замкнутых проводящих электросистемах на Земле. Такими системами являются линии электропередачи, трубопроводы, газо- и нефтепроводы, линии связи и коммуникаций", – сообщил Кузнецов.
Кроме того, ученый отметил, что магнитные бури никак не влияют на работу электроники в самолетах. По его словам, на работу лайнеров в основном влияют погодные условия: молнии, облачность.
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