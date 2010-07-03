Магнитная буря завершилась на Земле

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Земное магнитное поле пришло в норму к утру 15 мая, сообщает Агентство "Москва".

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная буря наблюдалась в первой половине дня 14 мая, к ночи поле стабилизировалось, однако магнитосфера все еще оставалась возбужденной.

Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Накануне на Земле зафиксировали самую мощную за 1,5–2 года магнитную бурю. Наблюдалась буря третьего уровня из максимальных пяти. Бури высшего значения встречаются редко: раз в 10–20 лет.

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев объяснил, что такие изменения связаны с солнечной активностью.