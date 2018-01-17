Ученые обнаружили отвечающий за креативность механизм мышления

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Международная группа ученых из Гарвардского университета выяснила, какой механизм отвечает за креативность человеческого мышления.
Оказалось, что в отличие от остальных у творческих людей синхронно работают три нейронные сети, сообщает The Guardian.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 160 человек. Среди испытуемых оказались художники, музыканты, ученые.
Ученые попросили участников выполнить творческое задание, пока им делали МРТ мозга. В результате у них обнаружилась связь между тремя нейронными сетями. Речь идет о салиентной сети, пассивного режима и исполнительного контроля.
Отмечается, что у обычных людей два последних отдела не функционируют единовременно. Главным препятствием творческой мысли является скорость появления в сознании банальных идей.
Ранее программисты китайской компании Alibaba Group создали компьютерную модель нейросети, которая прошла тест на понимание прочитанного впервые лучше человека.
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