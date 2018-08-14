Осы и пчелы способны распознавать лица людей – ученые

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Эксперты из Австралии, Франции и Германии провели эксперименты, доказав, что осы и пчелы умеют распознавать человеческие лица. Они могут определить знакомый образ по черно-белой фотографии.

Специалисты отметили сложность строения мозга медоносной пчелы и осы обыкновенной.

Специалисты проверили насекомых на способность частично распознавать лица и воспринимать их как единое целое. Оказалось, что осы и пчелы не могут сосредоточиться на отдельных деталях. Лица они воспринимают только как целое. Сама же способность довольно примечательна, поскольку эволюционно не нужна насекомым, сообщают "Аргументы недели".

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять как животные и насекомые выработали механизмы идентификации лиц. Работа может помочь развитию искусственного интеллекта.