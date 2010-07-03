Запуск "Протона-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" состоится 13 июля

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Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" 13 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр имени Хруничева.

Собеседник агентства уточнил, что было проведено совещание, в ходе которого госкомиссия рассмотрела доклад технического руководства по результатам подготовки к старту и устранению ранее выявленных замечаний к одной из систем ракеты-носителя "Протон-М".

"По итогам совещания принято решение о готовности "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному на сегодня, 13 июля, в 15:31 по Москве", – говорится в сообщении.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Предназначена для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников. Разработчик и изготовитель – Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

В конце мая на "Протоне" с Байконура был запущен самый мощный российский аппарат связи "Ямал", который обеспечит связь и доступ в интернет в России и странах СНГ, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

