Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 13 сентября

Фото: depositphotos/vampy1

Вспышка на Солнце уровня Х, зафиксированная в воскресенье, 10 сентября, может стать причиной новой магнитной бури на Земле 13 и 14 сентября, сообщает "Российская газета" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Согласно расчетам специалистов, вероятность изменений в магнитном поле нашей планеты в ближайшие дни оценивается в 35 процентов.

Серия взрывов на Солнце началась 4 сентября. Самая мощная вспышка произошла в среду, 6 сентября. Ее активность достигла рекордно максимального значения за последние 12 лет. Вспышке присвоили уровень Х9,3.

Вспышки на Солнце могут отражаться на самочувствии людей, влиять на работу электронных приборов и на качество телефонной связи, а также вызывать крупные полярные сияния.

Ранее специалисты сообщили, что такая серия вспышек вспышек на Солнце не повлечет за собой новых негативных последствий для Земли. По словам экспертов, активность Солнца в данный момент практически пошла на спад. При этом ученые отметили, что вспышки происходили на фоне слабой солнечной активности. Поэтому произошедшие всплески специалисты рассматривают, как разовое событие.