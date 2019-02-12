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12 февраля, 10:36

Ученые раскрыли тайну подземного хода Выборгского замка

наука

12 февраля, 10:36

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Археологи раскрыли загадку подземного хода у северного торцевого фасада Комендантского дома, входящего в комплекс сооружений Выборгского замка, сообщает ТАСС.

Оказалось, что внутри находится сводчатое подземное помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Строение датируется началом XVI – концом XVII века.

Возможно, подземный ход использовали в качестве порохового погреба или камеры для ведения подошвенного боя для защиты основного входа в замок.

Во время археологических работ специалисты расчистили помещение и сделали 3D-модель. После завершения консервации и реставрации сооружение сделают частью музейной экспозиции.

Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Его основали в 1293 году во время третьего шведского крестового похода.

наука

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