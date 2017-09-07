Солнце вспыхнуло, но апокалипсис откладывается

На Солнце 6 сентября произошла одна из мощнейших вспышек за всю историю наблюдений. Почему российские ученые узнали о ней от зарубежных коллег, чем она опасна и когда ждать следующих выбросов, выяснил портал Москва 24.

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка X9.3

Вспышка оказалась шестой по мощности за последние 20 лет и самой мощной за последние 12 лет, рассказал порталу Москва 24 главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

"Необычно время, когда произошла вспышка. У Солнца есть периоды активности и спады, которые образуют 11-летний цикл. Это значит,что раз в 11 лет Солнце входит в активное состояние, когда происходит большое число вспышек. Мы прошли пик еще в 2011-2012 годах. Сейчас мы находимся в состоянии минимума. В этом смысле, X9.3 стала для нас совершенно неожиданным событием”, – рассказал Богачев.

Проблемы со связью

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В России вспышка пока что не повлияла на качество сотовой связи. Об этом "Известиям" сообщили представители операторов "большой тройки". Тем не менее, Сергей Богачев предупредил об опасности для спутников связи.

"Магнитное поле по мере удаления от Земли ослабевает. Низкие аппараты, по типу МКС, которые летают на высоте 400 километров над Землей, защищены хорошо. А спутники связи, которые висят на геостационарной орбите на высоте 30–40 тысяч километров от Земли защищены существенно меньше. Между силой магнитного поля и энергией приходящих частиц идет борьба. Аппараты могут пострадать и такие случаи уже были", – объяснил сотрудник лаборатории ФИАН.

Из-за вспышки X9.3 связь уже ухудшилась на территории Европы и Америки.

Последствия

Фото: depositphotos/magann

Ученый призвал трезво оценивать масштаб явления – без преувеличения, но и без недооценки. "Честно скажу, если бы мы сегодня не сообщили о вспышке, наверное, люди даже не почувствовали этого события, просто не знали бы о нем", – признался Богачев.

В то же время он назвал вспышку событием колоссальной мощности и крайне интересным с научной точки зрения.



Сергей Богачев главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Энергия, которая выделяется при такой вспышке – это энергия, которую человечество потребляет за 100 тысяч лет.

Люди не чувствуют масштаба события потому, что планета приспособлена к таким условиям. У Земли есть магнитное поле, которое защищает человечество от заряженных частиц. Земная атмосфера принимает на себя протяженные выбросы солнечной энергии. "Мы как бы живем на дне океана. Наверху идет шторм, тонут корабли, а внизу рыбы плавают на глубине двух километров и ничего не замечают”, – сравнил Сергей Богачев обстановку в космосе с мировым океаном.

Подглядеть за Солнцем

Фото: depositphotos/magann

К сожалению, Россия не имеет своих средств наблюдения за Солнцем. "Последний аппарат, который Россия запускала сама, "умер" еще в 2009 году, а новую обсерваторию только-только включили в федеральную космическую программу. Ее разработка только-только началась", – посетовал ученый.

К счастью, наука на сегодня интернациональна.

Сергей Богачев главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Если бы не было этой интернациональности, свободного доступа к зарубежным данным, мы бы даже не узнали об этом событии. Мы узнали о нем от зарубежных коллег.

Прогноз – огонь!

6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. В ночь на 8 сентября жители приполярных областей смогут наблюдать северное сияние. #солнце #вспышкинасолнце #полярноесияние Публикация от MartinSneg (@martinsledy) Сен 7 2017 в 8:51 PDT

Объективно прогнозы вспышек на сегодняшний день ведутся на очень простом уровне. "Если сравнивать с привычной нам метеорологией, то мы на уровне развития 100-летней давности", – сказал ученый.

По словам Богачева, прогнозы идут по факту. Точно сказать, в какой именно момент произойдет вспышка, какой она будет силы и куда будет направлен выброс от нее, практически невозможно, добавил Сергей Богачев.

Между тем, ученые научились давать заблаговременные прогнозы по магнитным бурям. "Главные факторы воздействия на Землю – плазменные облака от Солнца – летят к Земле довольно долго – дня два-три. За это время удается хорошо изучить их скорость и померить параметры", – рассказал собеседник Москвы 24.

На этот раз плазменные облака достигнут Земли вечером 8-го сентября – в ночь на 9 сентября.

Какие бывают вспышки

Вспышки на Солнце делятся на пять классов – A, B, C, M и X – по возрастанию в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Последняя принадлежит к классу X. Буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра (в данном случае – X9,3) – силу вспышки.

Именные, необычные названия вспышкам дают редко, а если дают – это не связано с их мощностью. Первая вспышка на Солнце, которую в 1859 году зарегистрировал человек, получила название вспышки Каррингтона.

14 июля 2000-го года, спустя ровно 211 лет после того, как толпа парижан взяла штурмом Бастилию, ученые зарегистрировали крупную вспышку на Солнце – вспышку "Дня Бастилии".

Между тем, самая крупная вспышка называется вполне обыденно – X28. Рекордный выброс солнечной энергии случился 28 октября 2003 года.

Ранее астрономы предсказали появление в Солнечной системе еще одной звезды, которую назвали "вторым Cолнцем". Ее появление может привести к катастрофическим последствиям для нашей планеты.