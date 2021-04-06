Выставка "Космос рядом" открылась в Ильинском сквере

Фото: polymus.ru

6 апреля в Ильинском сквере открылась выставка "Космос рядом". Уличная экспозиция Политехнического музея расскажет о том, как изменилась жизнь на Земле благодаря развитию космических технологий и как меняются перспективы освоения космоса. Выставка продлится до 10 мая 2021 года.

"Очень много привычных нам вещей появилось в нашей жизни прямо из космоса – от камеры в смартфоне до бытового фильтра для воды. На выставке мы расскажем, как космические технологии не только пробрались в нашу повседневную жизнь, но и помогают конструировать новую реальность, в которой каждый сможет стать космонавтом и исследовать новые планеты", – рассказывает куратор выставки Евгения Белоус.

Какие технологии можно найти не только на борту космического корабля, но и в каждом доме? Что помогает нам смотреть прямые трансляции в интернете и отправлять сообщения в мессенджерах? Какие достижения космической медицины помогают лечить тяжелые заболевания на Земле? Наконец как меняются критерии отбора космонавтов? Смогут ли люди с инвалидностью когда-нибудь покорить космос? Ответы на эти вопросы зрители найдут в витринах Политеха, расположенных в Ильинском сквере.

В каждой из них – иллюстрации молодого художника Славы Нестерова, тематические световые и звуковые инсталляции. А еще подробные сообщения о том, как работают спутники связи, метеосистемы и системы навигации, космическая медицина и другие технологии, уже приземлившиеся у нас дома.

Выставка "Космос рядом" проходит в рамках специальной программы Политехнического музея к 60-й годовщине первого полета человека в космос. Описание всех событий можно найти на сайте музея.