Российские ученые разработали радар для обнаружения космического мусора

5 июля, 19:45
Фото: depositphotos/vampy1
Для обнаружения космического мусора с борта Международной космической станции разработали ультрафиолетовый радар. Прибор поможет изучить различные атмосферные события и фиксировать пролет метеоров.
Об этом говорится в национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в РФ. Доклад представят на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.
Ультрафиолетовый радар разработали ученые из НИИ ядерной физики МГУ.
"Mini-EUSO будут использовать для распознавания космического мусора с целью в дальнейшем использовать подобный телескоп в комбинации с лазером для ликвидации космического мусора", – приводит РИА Новости отрывок из доклада.
Прибор, как запланировано, будет следить за Землей из иллюминатора российского модуля "Звезда".
Ученые разработали прибор в прошлом году. Пока не сообщается, когда его запустят на МКС.
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