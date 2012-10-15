Наркополиция устроила облаву на теплоходе

Московские наркополицейские ликвидировали притон "золотой молодежи", который был расположен на палубе банкетного теплохода "Рио-1". На борту судна предлагались не только наркотики, но и интимные услуги

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) сообщает о ликвидации группировки, распространявшей в элитном ночном клубе "дизайнерские" наркотики. Операция "Ковчег" была проведена в ночь на воскресенье на борту теплохода "РИО-1".

"Плавучее средство, оборудованное по последнему слову моды (бары, вип-кабины, танцполы, диджеи из Италии, Франции и Израиля), курсировало в выходные и праздничные дни по Москве-реке. В этом заведении "отдыхала" так называемая "золотая молодежь" столицы, где ей предоставлялись различные услуги – от продажи алкоголя и наркотиков различных видов до интимных услуг. За одну вечеринку клуб посещали более тысячи человек", – сообщается на сайте ФСКН.

В ночь операции на теплоходе проходила вечеринка Nostromo – так назывался фантастический космический корабль из легендарного фильма ужасов 1979 года "Чужой". Однако в разгар вечеринки судно блокировали наркополицейские. Очевидцы рассказывают, что по началу они приняли спецназ за часть шоу.

Как сообщается ФСКН, в итоге у участников вечеринки были изъяты кокаин, МДМА, амфетамин, гашиш, ЛСД и другие наркотики. Восемь членов наркосообщества - организаторы распространения и сбыта наркотиков - были задержаны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Более 70 человек были доставлены в медицинские учреждения для освидетельствования. В отношении тех, в крови которых обнаружатся наркотики, будут заведены административные дела. Отдельно будет решаться судьба теплохода.