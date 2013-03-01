Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2013, 20:47

Безопасность

В Новой Москве закрыли наркопритон

В 1-м микрорайоне поселения "Москвоский" в ТиНАО полиция обнаружила наркопритон. В момент облавы внутри находилась одна 18-летняя москвичка и 17 шприцов.

Как выяснилось, девушка предоставляла свою квартиру наркоманам для приготовления и употребления запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Следствие завело уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Сайты по теме


наркотики наркопритоны

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика