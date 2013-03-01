В Новой Москве закрыли наркопритон

В 1-м микрорайоне поселения "Москвоский" в ТиНАО полиция обнаружила наркопритон. В момент облавы внутри находилась одна 18-летняя москвичка и 17 шприцов.

Как выяснилось, девушка предоставляла свою квартиру наркоманам для приготовления и употребления запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Следствие завело уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".