В Подмосковье повысят налог на автомобили высокой мощности

С 1 января 2014 года транспортный налог для владельцев автомобилей мощностью более 100 лошадиных сил увеличится на 10 процентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Московской области Алексей Еремеев.

По его словам, почти половину автопарка Московской области составляют машины с меньшей мощностью, сообщает "Интрефакс". Поэтому для наименее обеспеченных граждан ставка как раз сохранится на уровне семи рублей за лошадиную силу.

Еремеев также отметил, что для средств престижного потребления: яхт, квадроциклов, парусных и воздушных судов ставка повысится минимум в два раза. Принятая мера принесет в бюджет региона более 600 миллионов рублей.

Добавим, в последний раз ставки в Подмосковье повышались в январе 2010 года.