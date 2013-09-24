Виртуальный филиал русского музея откроется в Царицыно

Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" откроется в пятницу, 27 сентября, в Большом дворце столичного музея-заповедника "Царицыно". Он станет 127 по счету среди виртуальных филиалов музея, открытых по всему миру.

Филиал в "Царицыно", как сообщает РИА-Новости, будет состоять из информационно-образовательного класса и мультимедийного кинотеатра. Тем, кто ни разу не был в Петербурге и в Русском музее, представится уникальная возможность посетить входящие в музейный комплекс дворцы, изучить особенности различных художественных техник и больше узнать о шедеврах, которые находятся в собрании музея. И все это можно будет сделать, не покидая Москвы.

Это не первый совместный проект Русского музея и "Царицыно". В Москве уже прошли "Праздники по-русски" и "ХХ век в Русском музее", организованные музеем и заповедником. В Петербурге была показана выставка "Время собирать", состоявшая из частных зарубежных собраний Европы и Америки.