Сергей Собянин рассказал об идее создать "московскую сказку"

31 декабря, 11:31
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин рассказал о том, почему, став мэром, решил украшать Москву в рождественские праздники. Свои предновогодние размышления мэр опубликовал в персональном блоге.
"Московский Новый год – особенный. Близость к Кремлю, на фоне которого произносит поздравления президент России. Салют в небе столицы. В эти волнующие минуты на Москву смотрит вся страна. И казалось, всего этого для москвичей более чем достаточно. Но честно говоря, с первых дней работы в Москве мне так не казалось", – пишет мэр.
По его словам, темные полупустые парки, пустые неуютные площади и улицы в новогоднюю ночь выглядели странно. Кроме того, рассказывает Собянин, россказни о том, что все или почти все москвичи в новогодние дни уезжают из Москвы, выглядели несерьезно.
Поэтому в первую очередь мэр решил "разбудить парки". В первый год были организованы самые простые мероприятия, устроено примитивное освещение, простые горки и катки, которые иногда не работали из-за потепления. Тогда появилась идея сделать в парке Горького каток с искусственным льдом, затем в "Сокольниках", и в итоге в большинстве парков и в каждом районе Москвы.
"Парки стали готовиться к Новому году как к главному событию: создавать атмосферу праздника, год от года улучшать программу. Москвичи откликнулись, сегодня масштабы зимнего отдыха в парках сопоставимы с летними. И это результат большого труда, креативных неравнодушных людей, работающих в московских парках", – говорится в блоге мэра.
Собянин отметил, что после реконструкции первых улиц появилась возможность устраивать праздники и там. А первая Страсбургская ярмарка на Манежной площади из десятка самых примитивных шале дала отличный эффект.
"Мне было очень обидно, что москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу, а мы ничего им не могли предложить взамен и, словно бедные родственники, завидовали европейской сказке", – пишет мэр.
Так и пришла идея создания фестиваля "Путешествие в Рождество", который с каждым годом набирал обороты. Теперь рождественский фестиваль ежегодно посещают более десяти миллионов москвичей и гостей города.
А в этом году фестивальную географию расширили за счет новых площадок в парке Победы, парке Горького, "Сокольниках", "Царицыне", ВДНХ, Новых Черемушках и так далее. Мэр планирует создать в будущем полноценные площадки для городских праздников в каждом округе Москвы, по уровню не хуже центральных.
Собянин добавил, что его часто критикуют за избыточные траты на праздничное оформление города. Однако, объясняет он, эти затраты окупаются с финансовой точки зрения. Кроме того, говорит мэр, это выбор самих москвичей. "За это голосуют люди, голосуют ногами — миллионы москвичей, которые приходят на городские праздники", – написал мэр.
В заключение Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал больше солнца, "которого до обидного мало в нашем городе".
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