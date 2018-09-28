В парке в пойме реки Битца начали высаживать деревья

В парке в пойме реки Битца завершаются работы по благоустройству. Сейчас там высаживают деревья, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что в парке обустроили настилы возле прудов, площадки для спорта, проведения мероприятий и выгула собак.

Завершается благоустройство парка в пойме реки Битца. В нем уже можно гулять. В парке красивый природный рельеф, которому придали выразительность. Обустроили настилы возле прудов, площадки для спорта, проведения мероприятий и выгула собак. Сейчас высаживаем деревья. pic.twitter.com/1UhuCTKOfF — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 сентября 2018 г.

В парке обустроили футбольное поле с искусственным покрытием. Оно располагается северо-восточнее главного входа вместе с другими спортивными площадками.

Также в парке заменили четыре пешеходных моста, с которых открывается вид на береговую линию прудов.