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28 сентября 2018, 18:05

Мэр Москвы

В парке в пойме реки Битца начали высаживать деревья

В парке в пойме реки Битца завершаются работы по благоустройству. Сейчас там высаживают деревья, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что в парке обустроили настилы возле прудов, площадки для спорта, проведения мероприятий и выгула собак.

В парке обустроили футбольное поле с искусственным покрытием. Оно располагается северо-восточнее главного входа вместе с другими спортивными площадками.

Также в парке заменили четыре пешеходных моста, с которых открывается вид на береговую линию прудов.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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