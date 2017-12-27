Собянин объявил благодарность школьникам за помощь при задержании преступников

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Мэр столицы Сергей Собянин распорядился объявить трем школьникам благодарность за помощь при задержании преступников.

"За оказание помощи правоохранительным органам в задержании опасных преступников и активную гражданскую позицию объявить благодарность", – говорится в документе, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Глава города поблагодарил учеников столичной школы №1471 Абаби Владислава, Хмирова Максима, а также учащегося школы №1575 Баулина Степана.

Летом другая школьница – 14-летняя ученица девятого класса – помогла полицейским раскрыть убийство мужчины на юге столицы.