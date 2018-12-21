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Индустриальный парк по производству в сфере ядерной медицины планируют создать на Варшавском шоссе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.

"В Москве появится первый индустриальный парк. На Варшавском шоссе, 46 развернется инновационное производство в сфере ядерной медицины. Столица сможет выйти на новый уровень оказания медицинской помощи и лечения горожан", – написал мэр.

В Москве появится первый индустриальный парк. На Варшавском шоссе, 46 развернется инновационное производство в сфере ядерной медицины. Столица сможет выйти на новый уровень оказания медицинской помощи и лечения горожан. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 декабря 2018 г.

Летом 2018 года стало известно, что до 2022 года в Москве построят новый корпус Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева).

Предполагается, что в новом корпусе будут размещены циклотрон, лаборатория синтеза радиофармпрепаратов и лаборатория контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделение хирургической нейроонкологии, отделение нейроонкологии, лаборатория генно-инженерных технологий.