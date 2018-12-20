Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин провел кадровые перестановки в столичных органах власти. В частности, изменения в кадрах произошли в департаменте здравоохранения и в комитете государственного строительного надзора.

Согласно документам, опубликованным на портале мэра и правительства Москвы, Собянин уволил первого заместителя руководителя департамента здравоохранения Мухтасарову Татьяну Радиковну. Отмечается, что она была уволена по собственной инициативе.

Мэр также назначил первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора. Им стал Музыченко Сергей Григорьевич. Контракт с ним заключен сроком на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра.