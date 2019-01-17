Два новых детских технопарка появятся до конца года в Москве

Сергей Собянин сообщил, что в текущем году в столице появятся два новых технопарка.

"Сегодня День детей-изобретателей. Убежден, что креативные идеи ребенка надо уважать и поддерживать, для этого мы и создаем детские технопарки. Сейчас их 15, они есть в каждом округе Москвы. А в этом году мы откроем еще два", – написал мэр Москвы на своей странице в "ВКонтакте".

Собянин уточнил, что основными направлениями станут робототехника, IT, космонавтика, био- и нанотехнологии, моделирование, промышленный дизайн.

Детский технопарк представляет собой специальную учебно-экспериментальную площадку для образовательных и практических занятий школьников. Они оснащаются высокотехнологичным оборудованием, используемым в реальном производстве.

Под руководством опытных наставников школьники или студенты колледжей могут пройти в детском технопарке учебные курсы и выполнить собственный проект. Они бывают долгосрочные – от одного до трех лет, либо краткосрочные – от двух до шести месяцев.

Во время осенних и весенних каникул детские технопарки организуют "инженерные каникулы", летом – интенсивные экспресс-курсы с пятидневной учебной неделей. Также они проводят выездные уроки в школах.