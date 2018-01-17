Сергей Собянин возглавил медиарейтинг глав российских регионов за 2017 год

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин занял первую строчку в медиарейтинге глав российских регионов за 2017 год. Это следует из результатов исследования, опубликованного на официальном сайте компании "Медиалогия".

На втором месте расположился глава Чечни Рамзан Кадыров, а замкнул тройку губернатор Московской области Андрей Воробьев. В ТОП-5 также вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным "Медиалогии", мэр Москвы упоминался в публикациях за 2017 год более 330 тысяч раз, губернатор Подмосковья – более 190 тысяч раз. Наиболее часто СМИ упоминали Собянина в связи с программой реновации жилищного фонда Москвы, помощью пострадавшим от майского урагана и открытием в столице парка "Зарядье".

Система "Медиалогия" включает в себя порядка 43 тысяч источников, среди которых телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.