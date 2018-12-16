Сергей Собянин поздравил Светлану Дружинину с днем рождения

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису, режиссера и сценариста Светлану Дружинину. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Выдающийся режиссер и сценарист, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного кинематографа. Созданные Вами популярные фильмы не сходят с телеэкранов. Вы открыли широкой публике целую плеяду замечательных актеров, показали новые грани таланта признанных мастеров", – сказал мэр, поздравляя актрису с 83-летием.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В кино дебютировала в 1955 году в фильме "За витриной универмага". Затем поступила во ВГИК на актерский факультет. Среди других заметных ролей – Лариса в картине "Дело было в Пенькове", Анфиса в комедии "Девчата", Мария Косова в ленте "Одиночество".