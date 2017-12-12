Патент на работу в Москве в 2017 году получили 400 тысяч мигрантов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Около 400 тысяч мигрантов приобрели патент на работу в столице с начала 2017 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания "Профилактика правонарушений в Москве".

"В этом году уже около 400 тысяч мигрантов получили патент. Что это означает? Они оставили свои пальчики, заплатили налоги, встали на учет, легализовались. Это, конечно, очень важно", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Градоначальник также отметил, что в 2017 году из города выдворили 40 тысяч иностранцев. По его словам, столица не будет мириться с нелегальной миграцией. При этом те, кто работал нелегально и был выдворен, не смогут приехать в Россию в течение нескольких лет.

С августа 2017 года на сайте миграционного центра Москвы заработал личный кабинет трудового мигранта. Там иностранцы могут посмотреть статус своего патента, проверить платежи и оплатить разрешение на работу онлайн.