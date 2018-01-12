В Москве заработают катки и тюбинговые горки

12 января, 14:41
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить к открытию катки с естественным льдом, тюбинговые горки и лыжные трассы. Решение принято в связи с наступлением настоящей зимней погоды в столице.
Всего в городе планируют залить 1256 катков, обустроить более 200 лыжных трасс с естественным снежным покровом и пять – с искусственным, а также открыть 30 тюбинговых горок.
В настоящий момент жители и гости города могут покататься на 125 катках с искусственным льдом. Кроме того, действуют 7 лыжных трасс, 9 горнолыжных склонов и несколько горок, устойчивых к плюсовым температурам.
Ранее глава города пригласил горожан бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ. Акция действует со вторника по пятницу, между 10:00 и 16:00. Тюбинговый комплекс "Ракета" заработал в конце 2017 года. Горки находятся на площади Промышленности на ВДНХ − перед павильоном "Космос".
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