Более 200 елочных базаров откроется в Москве в конце декабря

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206 елочных базаров откроется 20 декабря во всех районах столицы, заявил Сергей Собянин.

Помимо елей, в них будут доступны пихты, сосны, лапник и саженцы, написал мэр в своем микроблоге в Twitter. На площадях и в местах массовых гуляний стали появляться елки с праздничной подсветкой. Всего на улицах города установят 268 елок, самые большие из них (25 метров) разместят на Лубянской площади и Воробьевых горах.

Перед Новым годом эковолонтеры проверят елочные базары на наличие нарушений, а также узнают, как будут утилизировать нереализованный товар.

13 пунктов переработки будет работать в столице с 9 января по 1 марта. Туда после праздников можно сдать живые хвойные деревья после праздников.