Электродепо "Лихоборы" снизит загрузку салатовой ветки метро почти на 20% − Собянин

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

После открытия электродепо "Лихоборы" загруженность Люблинско-Дмитровской линии метро в часы пик снизится почти на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр Москвы напомнил, что в новом электродепо работают более 1,5 тысячи человек. По словам Собянина, с появлением депо "Лихоборы" качество обслуживания на ветке повысится, а интервал движения поездов, наоборот, значительно сократится. "В метро будет свободнее", − подытожил мэр.

В новом депо "Лихоборы" работают больше полутора тысяч человек. Оно повысит качество обслуживания, а главное, позволит сократить интервал движения поездов и почти на 20% снизит загрузку Люблинско-Дмитровской линии в часы пик. В метро будет свободнее. pic.twitter.com/YPxPxMWyBo — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июня 2018 г.



Собянин также отметил, что новое электродепо − это гигантское сооружение, которое способно одновременно обслуживать 30 метропоездов.

11 июня Сергей Собянин принял участие в открытии электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

В рамках церемонии мэр Москвы поздравил работников с Днем России и с запуском нового электродепо.