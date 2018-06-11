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11 июня 2018, 20:59

Мэр Москвы

Электродепо "Лихоборы" снизит загрузку салатовой ветки метро почти на 20% − Собянин

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

После открытия электродепо "Лихоборы" загруженность Люблинско-Дмитровской линии метро в часы пик снизится почти на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр Москвы напомнил, что в новом электродепо работают более 1,5 тысячи человек. По словам Собянина, с появлением депо "Лихоборы" качество обслуживания на ветке повысится, а интервал движения поездов, наоборот, значительно сократится. "В метро будет свободнее", − подытожил мэр.


Собянин также отметил, что новое электродепо − это гигантское сооружение, которое способно одновременно обслуживать 30 метропоездов.

11 июня Сергей Собянин принял участие в открытии электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
В рамках церемонии мэр Москвы поздравил работников с Днем России и с запуском нового электродепо.

мэр Москвы Сергей Собянин метро
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