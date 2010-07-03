Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

08 ноября, 21:20

Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в исследовании ICILS

мэр Москвы Сергей Собянин город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил школьников Москвы со вторым местом в международном исследовании ICILS (International Computer and Information Literacy Study).

"Москва – в лидерах по компьютерной и информационной грамотности. Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и две территории: Москва и Северный Рейн – Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего четыре балла уступили Дании", – написал мэр Москвы в своем Twitter.

Глава города отметил, что это приятный и закономерный результат. В столице уже несколько лет уделяется особое внимание развитию у школьников современных навыков. В 2019 году в 35 учебных заведениях были открыты IT-классы.

ICILS – исследование, организованное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Оно позволяет сравнить уровень компьютерной и информационной грамотности учащихся восьмых классов в разных странах и выявить различия в системах образования.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика