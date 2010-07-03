Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в исследовании ICILS

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил школьников Москвы со вторым местом в международном исследовании ICILS (International Computer and Information Literacy Study).

"Москва – в лидерах по компьютерной и информационной грамотности. Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и две территории: Москва и Северный Рейн – Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего четыре балла уступили Дании", – написал мэр Москвы в своем Twitter.

Глава города отметил, что это приятный и закономерный результат. В столице уже несколько лет уделяется особое внимание развитию у школьников современных навыков. В 2019 году в 35 учебных заведениях были открыты IT-классы.

ICILS – исследование, организованное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Оно позволяет сравнить уровень компьютерной и информационной грамотности учащихся восьмых классов в разных странах и выявить различия в системах образования.

