Собянин поздравил с днем рождения Шахназарова, Мягкова и Райкина

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов России Карена Шахназарова и Константина Райкина и народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Поздравления опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В поздравлении Шахназарову говорится, что выдающийся режиссер и сценарист вносит большой вклад в развитие российского и мирового кинематографа. "Ваши замечательные фильмы обладают высочайшими художественными достоинствами и любимы многими поколениями зрителей", – отметил мэр.

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Всероссийская слава пришла к нему, когда он снял музыкальную картину "Мы из джаза".

Другое поздравление адресовано Андрею Мягкову. Собянин подчеркнул, что артист являетесь одним из самых любимых актеров для нескольких поколений зрителей. Мэр особенно отметил талант, мастерство, трудолюбие, интеллигентность и скромность знаменитого артиста.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Всенародную славу артисту принесла главная роль в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром".

В поздравлении Константину Райкину мэр отметил, что артист вырастил целую плеяду мастеров, ярко проявляющих себя на сцене "Сатирикона" и других театров.