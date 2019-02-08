Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки.

"Мы гордимся нашими выдающимися учеными, сделавшими прорывные открытия в биологии, математике, физике, химии, экономике и многих других областях знаний. Они заложили мощные традиции, на которые опирается нынешнее поколение исследователей", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства столицы.

Мэр отметил, что сегодня в Москве трудится треть научных кадров страны. Московские инженеры и ученые получают свыше 40 процентов всех патентов и публикуют почти половину всех научных статей в стране. Он считает, что московская наука обладает мощным интеллектуальным, исследовательским потенциалом, способствующим продвижению как традиционных научных отраслей, так и новых направлений.

"В полной мере раскрыть огромный интеллектуальный, научно-технический и производственный потенциал Москвы позволит инновационный кластер – масштабный проект, который мы запускаем в столице по решению президента России", – рассказал Собянин.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Он был учрежден указом Бориса Ельцина в 1999 году. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук.

Накануне в Кремле вручили награды молодым ученым и новаторам. Среди лауреатов – доцент Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Он получил премию за создание прорывных вычислительных технологий. Математик предложил способ обсчитывать на компьютере большие массивы данных значительно быстрее, чем это делали раньше. Премий также удостоены сотрудники Института оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков. Они создали новый метод дистанционного обнаружения взрывчатки.