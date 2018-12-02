Санитарные экипажи Московского авиацентра помогли 492 людям

Сергей Собянин сообщил, что в 2018 году экипажи Московского авиацентра оказали помощь 492 людям. Об этом он написал на своей странице во "Вконтакте".

Мэр рассказал, что в столице дежурят три санитарных вертолета. Они вылетают, когда счет идет на минуты: на ДТП, а также к людям с инсультом или инфарктом.

В конце ноября вертолет столичного авиацентра прибыл на Вольскую улицу, где столкнулись мусоровоз и микроавтобус. Вертолет эвакуировал женщину, получившую различные травмы в результате ДТП.