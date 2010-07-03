Собянин поздравил с днем рождения артиста РСФСР Леонида Каневского

Фото: ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Поздравительное сообщение опубликовано портале мэра и правительства Москвы.

"Ваше замечательное театральное творчество завоевало сердца зрителей в нашей стране и за рубежом. Многие фильмы с вашим участием стали классикой отечественного кинематографа и вызывают живой интерес у нового поколения поклонников искусства. Яркий талант и высокий профессионализм помогают вам успешно вести популярные телевизионные проекты", – отмечает мэр столицы.

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. В 17 лет он поступил в Щукинское училище, а уже с 1960 года играл в Московском театре имени Ленинского комсомола. Позже он радовал публику на сцене Московского театра на Малой Бронной.

Широкую известность актер приобрел после роли майора Александра Томина в телесериале "Следствие ведут знатоки".