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12:09

Собянин поздравил с днем рождения артиста РСФСР Леонида Каневского

мэр Москвы Сергей Собянин общество

12:09

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Поздравительное сообщение опубликовано портале мэра и правительства Москвы.

"Ваше замечательное театральное творчество завоевало сердца зрителей в нашей стране и за рубежом. Многие фильмы с вашим участием стали классикой отечественного кинематографа и вызывают живой интерес у нового поколения поклонников искусства. Яркий талант и высокий профессионализм помогают вам успешно вести популярные телевизионные проекты", – отмечает мэр столицы.

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. В 17 лет он поступил в Щукинское училище, а уже с 1960 года играл в Московском театре имени Ленинского комсомола. Позже он радовал публику на сцене Московского театра на Малой Бронной.

Широкую известность актер приобрел после роли майора Александра Томина в телесериале "Следствие ведут знатоки".

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мэр Москвы Сергей Собянин общество

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