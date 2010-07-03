Собянин поздравил с днем рождения композитора Догу и актрису Купченко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения композитора, народного артиста СССР Евгения Догу. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр отметил большой вклад композитора в развитие российской и мировой музыкальной культуры, напомнив о блистательных работах, которые "пополнили золотую музыкальную коллекцию отечественного кинематографа".
"Созданные Вами замечательные произведения наполнены необыкновенным лиризмом и снискали искреннюю любовь многомиллионной детской и взрослой аудитории в нашей стране и за рубежом", – говорится в телеграмме.
Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Автор более 100 инструментальных и хоровых сочинений, балетов "Лучафэрул", "Венансия" и "Королева Марго", оперы "Диалоги любви".
Он написал музыку к кинофильмам "Мой ласковый и нежный зверь", "Одиноким предоставляется общежитие", "Табор уходит в небо", "Портрет жены художника", "Благословите женщину" и другим.
Отмечен многими наградами и почетными званиями, включая Государственную премию СССР и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Также мэр поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ирину Купченко. В телеграмме отмечается, что актриса сыграла десятки ярких ролей в театре и кино, которые принесли ей заслуженную популярность и искреннюю любовь зрителей.
"Создавая психологически глубокие женские образы, вы приумножаете традиции русской актерской школы и вносите большой вклад в развитие отечественного искусства", – следует из поздравления.
Купченко родилась в Вене. В 1970 году окончила Московское театральное училище имени Бориса Щукина, затем вступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Сыграла главную роль в кинокартине "Одинокая женщина желает познакомиться". Также снялась в фильмах "Приходи на меня посмотреть", "Благословите женщину" и других.
Купченко – лауреат Государственной премии РФ, обладательница ордена Почета за заслуги в области культуры и искусства.
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