Москвичей проверили на глаукому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Проверку, прошедшую с 11 по 16 марта, приурочили к Всемирной неделе борьбы с этим заболеванием. В 44 центрах здоровья пациентам измеряли внутриглазное давление. Если оно было повышенным, горожан отправляли к офтальмологу без предварительной записи.

Жителей Москвы принимали в 66 офтальмологических кабинетах. Там им измеряли поля периферического зрения и осматривали диск зрительного нерва, после чего ставили диагноз. До врачей дошли 11% участников акции.

"Также в лекциях и беседах по профилактике глаукомы в городских больницах и поликлиниках поучаствовали более трех тысяч человек", – сказано в сообщении.

Всемирный день борьбы с глаукомой отмечается 6 марта. Сразу после него проводят Всемирную неделю борьбы с глаукомой. Акция повышает осведомленность населения о глаукоме и привлекает внимание общества к необходимости ее ранней диагностики и лечения.

В марте у москвичей также была возможность бесплатно проверить здоровье почек. В рамках акции горожанам предлагалось пройти диагностику и ультразвуковые исследования, а также получить консультации нефрологов в центрах здоровья при взрослых поликлиниках.