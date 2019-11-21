Американские врачи охладили человека до состояния клинической смерти

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Врачи в США научились вводить пациента в состояние анабиоза. Результаты исследования позволят помочь людям со смертельными травмами и откроют путь к длительным космическим полетам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученые быстро охладили организм человека до 10-15 градусов Цельсия, заменив всю его кровь физраствором. В результате химические процессы в организме пациента почти полностью прекратились.

Такой способ позволяет увеличить время для хирургического вмешательства в экстренных случаях. Если сейчас у врачей есть около пяти минут для того, чтобы устранить причину кровопотери, то с технологией "заморозки" этот временной промежуток увеличивается до двух часов.

Исследователи проверили подобную методику на одном пациенте. Полные результаты проведенных испытаний будут опубликованы до конца 2020 года.

Ранее специалисты рассказали, что затрудненное дыхание и приступы кашля могут оказаться первыми симптомами рака легких. Среди других симптомов – постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

