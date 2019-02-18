Депздрав рекомендовал заняться любимым делом для борьбы с депрессией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для борьбы с зимней депрессией москвичам рекомендуют наладить режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе, а также заняться любимым делом, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.
Он добавил, что нужно правильно питаться, быть физически активными, следовать четкому режиму дня и отказаться от алкоголя, который является мощным провоцирующим фактором. Также, по его словам, необходимо наблюдать за своим состоянием и вовремя обращаться к врачу, сообщает Агентство "Москва".
С психологической точки зрения важную роль играет наличие близкого поддерживающего окружения и способность регулировать собственные эмоции. Если симптомы депрессии уже появились, в первую очередь следует обратиться к психологу. Он объективно оценит состояние и подберет медикаментозное лечение.
Клинический психолог Анна Якушенко добавила, что симптомы зимней депрессии могут проявляться в сниженном настроении, нарушениях сна, снижении концентрации внимания, перепадах настроения, снижении сексуального влечения и нарушении аппетита.
Она уточнила, что считать депрессию сезонной можно, если расстройства не вызваны другими внешними причинами. К примеру, приемом наркотиков или травматичными и болезненными внешними событиями.
Сезонной депрессией страдает от 4 до 5 процентов населения по всему миру. Причем чаще всего это женщины в возрасте от 40 до 55 лет.
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